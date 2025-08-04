С января по июль нынешнего года на Куйбышевской железнодорожной линии было транспортировано свыше 12,3 млн человек.

10:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на территории Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 12,3 млн пассажиров (+2,9%), включая 2,9 млн (-2,8%) в дальних поездках и 9,3 млн (+4,8%) в пригородных перевозках.

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 1,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 3,4 млрд пасс.-км, включая 478,3 млн пасс.-км (+10,7%) в пригородных перевозках и 3 млрд пасс.-км (-2,8%) в дальних поездках.

В июле 2025 года было отправлено примерно 2,2 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем за тот же период предыдущего года, включая 1,6 млн (-3,3%) в пригородных перевозках и 616 тыс. (-2,1%) в дальних поездках.

В июле пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге составил около 800 млн пасс.-км, что на 3% меньше, чем за тот же период предыдущего года, включая 84,3 млн пасс.-км (+9,7%) в пригородных перевозках и 714 млн пасс-км (-4,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.