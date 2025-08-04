Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль нынешнего года на Куйбышевской железнодорожной линии было транспортировано свыше 12,3 млн человек.

2025-08-04 10:46
С января по июль нынешнего года на Куйбышевской железнодорожной линии было транспортировано свыше 12,3 млн человек.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на территории Куйбышевской железнодорожной магистрали было перевезено свыше 12,3 млн пассажиров (+2,9%), включая 2,9 млн (-2,8%) в дальних поездках и 9,3 млн (+4,8%) в пригородных перевозках.

С начала 2025 года пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге уменьшился на 1,1% по сравнению с прошлым годом и достиг 3,4 млрд пасс.-км, включая 478,3 млн пасс.-км (+10,7%) в пригородных перевозках и 3 млрд пасс.-км (-2,8%) в дальних поездках.

В июле 2025 года было отправлено примерно 2,2 млн пассажиров, что на 3% меньше, чем за тот же период предыдущего года, включая 1,6 млн (-3,3%) в пригородных перевозках и 616 тыс. (-2,1%) в дальних поездках.

В июле пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге составил около 800 млн пасс.-км, что на 3% меньше, чем за тот же период предыдущего года, включая 84,3 млн пасс.-км (+9,7%) в пригородных перевозках и 714 млн пасс-км (-4,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru