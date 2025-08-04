На Московской железнодорожной линии за период с января по июль 2025 года было перевезено приблизительно 32 миллиона тонн груза.

10:37

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июль 2025 года на Московской железной дороге было перевезено 31,8 млн тонн грузов, что на 17,8% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Среди перевезенных грузов были:

железная и марганцевая руда – 8,7 млн тонн (-11%);

нефть и нефтепродукты – 6,5 млн тонн (-17,6%);

химические и минеральные удобрения – 3,6 млн тонн (+8,1%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,4 млн тонн (+3,9%);

лом черных металлов – 1,2 млн тонн (-29,9%);

строительные материалы – 1,1 млн тонн (-7,7%);

химикаты и сода – 962,5 тыс. тонн (-0,3%);

цемент – 772,2 тыс. тонн (-22,9%);

черные металлы – 768,6 тыс. тонн (-53,1%);

зерно – 733,7 тыс. тонн (-74,3%).

Грузооборот за указанный период составил 50,4 млрд тарифных тонно-км (-14,7% по сравнению с январем – июлем 2024 года), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 63,6 млрд тонно-км (-13,3%), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД.