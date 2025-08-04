Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

График некоторых пригородных поездов на Красноярской железной дороге, которые обслуживают западные области Красноярского региона, будет изменен до окончания августа.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В августе во вторник и пятницу следующие электрички не будут ходить:

  • маршрут Чернореченская – Красноярск (выезд из Чернореченской в 06:47);
  • ежедневный рейс Красноярск – Красная Сопка – Красноярск;
  • Минино – Красноярск (выезд из Минино в 08:01);
  • Кача – Красноярск (выезд из Качи в 11:08).

Два утренних рейса из Дивногорска до Минино и Зеледеево будут продолжать движение до станции Красноярск.

Поезд Красноярск-Северный – Кача (выезд со станции Красноярск–Северный в 08:19) будет следовать по городскому маршруту Красноярск-Северный – Бугач – Красноярск.

В пятницу отменяется дневной рейс Снежница – Красноярск, а маршрут утреннего пригородного поезда Базаиха – Снежница будет укорочен до станции Красноярск.

В эти дни недели пассажиры западной пригородной зоны КрасЖД могут воспользоваться дополнительно назначенным рейсом Чернореченская – Красноярск (выезд с начальной станции в 11:40).

Изменения в расписании пригородных поездов связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Транссиба Минино – Бугач.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

