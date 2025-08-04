График некоторых пригородных поездов на Красноярской железной дороге, которые обслуживают западные области Красноярского региона, будет изменен до окончания августа.

В августе во вторник и пятницу следующие электрички не будут ходить:
Два утренних рейса из Дивногорска до Минино и Зеледеево будут продолжать движение до станции Красноярск.
Поезд Красноярск-Северный – Кача (выезд со станции Красноярск–Северный в 08:19) будет следовать по городскому маршруту Красноярск-Северный – Бугач – Красноярск.
В пятницу отменяется дневной рейс Снежница – Красноярск, а маршрут утреннего пригородного поезда Базаиха – Снежница будет укорочен до станции Красноярск.
В эти дни недели пассажиры западной пригородной зоны КрасЖД могут воспользоваться дополнительно назначенным рейсом Чернореченская – Красноярск (выезд с начальной станции в 11:40).
Изменения в расписании пригородных поездов связаны с проведением капитального ремонта пути на участке Транссиба Минино – Бугач.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с расписанием. Уточнить его можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.