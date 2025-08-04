Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Во время благотворительного марафона "Достижение цели!" железнодорожники Южного Урала собрали свыше 3 миллионов рублей для поддержки детей.

2025-08-04 09:22
Во время благотворительного марафона
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Первого августа 2025 года в Челябинске на спортивном комплексе «Локомотив» прошел традиционный благотворительный забег под названием «Достигая цели!». В результате мероприятия удалось собрать свыше 3 миллионов рублей для лечения 9 детей, страдающих от тяжелых заболеваний. Организацией события занималась Южно-Уральская железная дорога.

В открытии забега участвовали глава Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов, председатель Дорпрофжел Андрей Бабинцев, глава Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер, замминистра транспорта и дорожного хозяйства Челябинской области Александр Егоров, министр по делам молодежи Челябинской области Юрий Болдырев, омбудсмен Челябинской области Юлия Сударенко.

Маршрут забега проходил по главным улицам Челябинска. В мероприятии приняли участие более 600 человек, включая сотрудников «РЖД» и их родственников, ветеранов железнодорожного транспорта и горожан. Дети в возрасте от 6 до 13 лет бежали дистанцию в 400 м, остальные участники – на дистанции 1520 м и 5 км.

Забег «Достигая цели!», приуроченный к празднованию Дня железнодорожника, проводится на ЮУЖД уже в девятый раз. С 2017 по 2024 годы благодаря участию железнодорожников и горожан 40 детей получили шанс пройти сложное и дорогое лечение и реабилитацию на общую сумму более 16 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ЮУЖД.

