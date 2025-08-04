Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

О трафике пассажирских железнодорожных составов в Волгоградском регионе

2025-08-04 06:00
Движение поездов было приостановлено на станции Арчеда в городе Фролово Волгоградской области 4 августа в 02:50 из-за падения обломков БПЛА. Никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка инфраструктуры.

В результате инцидента сейчас задерживаются пассажирские поезда № 2 Москва – Волгоград, № 89 Волгоград – Санкт-Петербург, № 90 Санкт-Петербург – Волгоград, № 506 Саратов – Имеретинский курорт, а также пригородный поезд № 6818 Алексиково – Арчеда. Максимальная задержка достигает 1,5 часа.

Сотрудники железной дороги прилагают все усилия для минимизации времени задержки пассажирских поездов. Пассажиры будут информированы о любых изменениях через СМС, сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

