Расписание нескольких электричек Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги изменится в конце марта – начале апреля

2022-03-22 13:12
В конце марта – начале апреля изменится расписание нескольких электричек Усовской ветки Белорусского направления МЖД в связи со строительством путепровода для дублера Кутузовского проспекта, который в районе станции Кунцевская будет построен над железной дорогой.

Работы пройдут преимущественно в ночное время – с 23:30 до 05:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время. В связи с этим 25, 26, 30, 31 марта, 6 и 7 апреля выведут из расписания пригородный поезд № 6985 Москва – Усово отправлением в 23:20, а 26, 27, 31 марта, 1, 7 и 8 апреля – поезда сообщением Усово – Москва № 6987 отправлением в 00:27 и № 6950 отправлением в 05:20.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

