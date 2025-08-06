В течение семи месяцев настоящего года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 800 тысяч ДФЭ контейнеров.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 817,3 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 5,3% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевезенных груженых контейнеров составил 450,8 тыс. ДФЭ, что на 15,3% меньше, чем за первые семь месяцев предыдущего года. В этих контейнерах было перевезено 5,2 млн тонн разнообразных грузов, включая: