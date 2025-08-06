Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев настоящего года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 800 тысяч ДФЭ контейнеров.

2025-08-06 15:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 817,3 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 5,3% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевезенных груженых контейнеров составил 450,8 тыс. ДФЭ, что на 15,3% меньше, чем за первые семь месяцев предыдущего года. В этих контейнерах было перевезено 5,2 млн тонн разнообразных грузов, включая:

  • строительные материалы – 52,2 тыс. ДФЭ (-46,6% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
  • химические и минеральные удобрения – 49 тыс. ДФЭ (-40,6%);
  • лесоматериалы – 41,3 тыс. ДФЭ (-5,5%);
  • химические вещества и сода – 36,5 тыс. ДФЭ (-18,2%);
  • металлические изделия – 23,1 тыс. ДФЭ (-26,5%);
  • различные и смешанные грузы – 18,1 тыс. ДФЭ (-20,8%);
  • потребительские товары – 17,2 тыс. ДФЭ (-10,1%);
  • бумага – 13,6 тыс. ДФЭ (+10,3%);
  • мясо и масло – 13,2 тыс. ДФЭ (+4,8%);
  • машины, оборудование, двигатели – 10,2 тыс. ДФЭ (-27,8%);
  • отруби – 7,1 тыс. ДФЭ (+12,1%);
  • нефть и нефтепродукты – 6,5 тыс. ДФЭ (-25,4%);
  • соль – 5,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,9 раза);
  • автомобили и запчасти – 5,1 тыс. ДФЭ (-53,4%);
  • продукты мельничного производства – 4,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 4 тыс. ДФЭ (-21%);
  • черные металлы – 3,5 тыс. ДФЭ (-3,8%);
  • сахар – 3,5 тыс. ДФЭ (+33,1%);
  • комбикорма – 2,9 тыс. ДФЭ (+25,4%);
  • прочие продукты питания – 123,2 тыс. ДФЭ (+30,8%), как сообщили в пресс-службе МЖД.
