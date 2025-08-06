В течение семи месяцев настоящего года на Московской железнодорожной линии было перевезено свыше 800 тысяч ДФЭ контейнеров.
2025-08-06
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по июль 2025 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозку 817,3 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт, внутренние перевозки), что на 5,3% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Общий объем перевезенных груженых контейнеров составил 450,8 тыс. ДФЭ, что на 15,3% меньше, чем за первые семь месяцев предыдущего года. В этих контейнерах было перевезено 5,2 млн тонн разнообразных грузов, включая:
строительные материалы – 52,2 тыс. ДФЭ (-46,6% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 49 тыс. ДФЭ (-40,6%);
лесоматериалы – 41,3 тыс. ДФЭ (-5,5%);
химические вещества и сода – 36,5 тыс. ДФЭ (-18,2%);
металлические изделия – 23,1 тыс. ДФЭ (-26,5%);
различные и смешанные грузы – 18,1 тыс. ДФЭ (-20,8%);
потребительские товары – 17,2 тыс. ДФЭ (-10,1%);
бумага – 13,6 тыс. ДФЭ (+10,3%);
мясо и масло – 13,2 тыс. ДФЭ (+4,8%);
машины, оборудование, двигатели – 10,2 тыс. ДФЭ (-27,8%);
отруби – 7,1 тыс. ДФЭ (+12,1%);
нефть и нефтепродукты – 6,5 тыс. ДФЭ (-25,4%);
соль – 5,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,9 раза);
автомобили и запчасти – 5,1 тыс. ДФЭ (-53,4%);
продукты мельничного производства – 4,3 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,9 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 4 тыс. ДФЭ (-21%);
черные металлы – 3,5 тыс. ДФЭ (-3,8%);
сахар – 3,5 тыс. ДФЭ (+33,1%);
комбикорма – 2,9 тыс. ДФЭ (+25,4%);
прочие продукты питания – 123,2 тыс. ДФЭ (+30,8%), как сообщили в пресс-службе МЖД.
