В течение семи месяцев 2025 года произошло сокращение числа травматизма на Московской железнодорожной линии на 1,5%

2025-08-06 14:51
С января по июль 2025 года на Московской железной дороге было зафиксировано на 1,5% меньше случаев травматизма граждан на территории железнодорожных объектов, чем за аналогичный период 2024 года (339 против 344). Большинство таких инцидентов произошло в Москве и Московской области: в 2025 году – 225 (в 2024 – 211) и 70 (в 2024 – 84) соответственно. Эти регионы характеризуются интенсивным движением поездов и наличием железной дороги, проходящей через плотно заселенные районы с новыми жилыми комплексами.

Также были зафиксированы случаи травматизма в других областях: 12 – в Рязанской, 10 – в Тульской, 7 – в Смоленской, 5 – в Калужской, 4 – во Владимирской, 3 – в Орловской, 2 – в Брянской и 1 – в Курской.

Главной причиной получения травм является грубое нарушение правил пребывания на территории железнодорожных объектов и переход через пути в недозволенных местах.

Для повышения уровня безопасности сотрудники железной дороги проводят активную информационно-профилактическую работу. Вместе с транспортной полицией организуются рейды: за 7 месяцев 2025 года было проведено более 3 тыс. таких акций, в результате которых было задержано около 5 тыс. нарушителей.

На Московской железной дороге постоянно контролируют состояние инфраструктуры. С начала 2025 года был выполнен текущий ремонт 166 пешеходных переходов, а освещение было улучшено на более чем 1,5 тыс. пешеходных переходов и 2,4 тыс. платформах.

Служба корпоративных коммуникаций Московской железной дороги призывает граждан строго соблюдать правила безопасного пребывания на железнодорожных объектах, а также правила проезда и перехода через железнодорожные пути.

