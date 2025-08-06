Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В августе запланированы дополнительные рейсы поездов между Москвой и Санкт-Петербургом.

2025-08-06 13:45
В августе запланированы дополнительные рейсы поездов между Москвой и Санкт-Петербургом.
Во время периода увеличенного спроса на транспортировку между двумя столицами, были назначены дополнительные поезда:

  • № 154 Москва – Санкт-Петербург с отправлением 9, 16, 23 и 30 августа в 01:25;
  • № 237 Санкт-Петербург – Москва с отправлением 10, 17, 24 и 31 августа в 15:59;
  • № 249 Санкт-Петербург – Москва с отправлением 12 и 26 августа в 0:36;
  • № 250 Москва – Санкт-Петербург с отправлением 15 августа в 08:10.

Билеты уже доступны для покупки.

