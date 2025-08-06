Магистраль Горького тревожит количество пострадавших людей на железнодорожных путях.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной магистрали в январе-июне 2025 года произошло на 10% больше случаев травматизма граждан, чем за аналогичный период предыдущего года. Всего за семь месяцев из-за неосторожности были травмированы 67 человек.

Основные причины происшествий - это переход через железнодорожные пути перед приближающимся поездом и получение травм от электричества.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно проводят профилактические мероприятия для предотвращения травматизма на железнодорожных объектах. В числе прочего, они организуют совместные рейды с правоохранительными органами и проводят информационные беседы в учебных заведениях. Это позволяет более детально и конкретно обсудить с пассажирами вопросы безопасности на железной дороге и ответить на их вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

Напоминаем, что железная дорога - это место повышенной опасности. Призываем граждан быть бдительными в зоне движения поездов, соблюдать правила личной безопасности, отказаться от использования мобильных телефонов и других гаджетов на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, - сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.