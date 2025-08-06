В июле 2025 года объем грузовых операций на Свердловской железнодорожной линии достиг 10,5 млн тонн.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле 2025 года на Свердловской железной дороге было перевезено 10,5 млн тонн грузов, что на 8,4% меньше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Грузооборот за июль уменьшился на 4,7% и достиг 16,7 млрд тарифных тонно-км, а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за тот же период сократился на 5,4%, до 20,7 млрд тонно-км.

За период с января по июль 2025 года на СвЖД было перевезено 73 млн тонн грузов, что на 11,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В частности, было отправлено:

нефти и нефтепродуктов – 20,2 млн тонн (снижение на 5,7% по сравнению с январем – июлем 2024 года);

строительных материалов – 13,5 млн тонн (снижение на 19,9%);

химических и минеральных удобрений – 10,9 млн тонн (рост на 2,3%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 3,2 млн тонн (снижение на 49,3%);

железной и марганцевой руды – 5,8 млн тонн (снижение на 7%);

черных металлов – 4,9 млн тонн (снижение на 9,1%);

цветной руды и серного сырья – 2,6 млн тонн (снижение на 4,5%);

химикатов и соды – 1,7 млн тонн (рост на 0,3%);

кокса – 1,3 млн тонн (снижение на 17,6%);

цемента – 1,5 млн тонн (снижение на 4,3%);

лесоматериалов – 1,1 млн тонн (снижение на 6,9%);

лома черных металлов – 0,7 млн тонн (снижение на 34,2%).

С начала 2025 года грузооборот на СвЖД составил 120,1 млрд тарифных тонно-км (рост на 0,6%), а грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 149,1 млрд тонно-км (снижение на 0,6%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.