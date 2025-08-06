Магистраль Горьковская расширила количество вагонов в межрегиональных поездах, следующих до Казани.

11:03

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью повышения уровня обслуживания пассажиров и улучшения доступности транспорта, Горьковская железная дорога расширила состав межрегиональных поездов ППК «Содружество» на маршрутах Казань – Ижевск и Казань – Ульяновск.

Так, количество вагонов в поезде № 6926/6936 Казань – Ижевск, отправляющемся в 16:17 и прибывающем в 22:58 (кроме среды), и в поезде № 6933/6923 Ижевск – Казань, отправляющемся в 07:10 и прибывающем в 11:52 (кроме четверга), увеличено до 7. Время указано местное.

Транспортное средство межрегионального поезда № 6751/6753 на маршруте Казань – Ульяновск заменено с рельсового автобуса на тепловоз с двумя вагонами. В таком виде поезд будет ходить из Казани по пятницам, субботам и воскресеньям, а обратно – по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Поезд отправляется из Казани в 14:19 и прибывает в Ульяновск в 19:58. В обратном направлении он отправляется со станции Ульяновск-Центральный в 07:55 и прибывает в Казань в 11:30. Время указано местное.

Полную информацию о расписании пригородных поездов можно получить на сайтах ОАО «РЖД» и АО «Содружество», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.