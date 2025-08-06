С января по июль текущего года с платформ Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали было отправлено 7 миллионов пассажиров.

Согласно оперативной информации, с января по июль 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было отправлено 7 млн пассажиров, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. Из них 1,6 млн путешествовали на дальние расстояния (-1,5%), а 5,4 млн использовали пригородные маршруты (без изменений по сравнению с прошлым годом).

За этот же период пассажирооборот составил 1,7 млрд пассажиро-километров (-2,8%). В пригородном сообщении было перевезено 230 млн пассажиро-километров (без изменений по сравнению с прошлым годом), а на дальних расстояниях - 1,5 млрд пассажиро-километров (-3,2%).

В июле 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено более 1,2 млн человек (-1%). Из них 938 тыс. пассажиров использовали пригородные маршруты (-0,3%), а 295,2 тыс. путешествовали на дальние расстояния (-3,1%).

Пассажирооборот в июле 2025 года составил 334,2 млн пассажиро-километров (-2,9%). В пригородном сообщении было перевезено 43,1 млн пассажиро-километров (+0,1%), а на дальних расстояниях - 291,1 млн пассажиро-километров (-3,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.