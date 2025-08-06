Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Приволжской железной дороге в период с января по июль 2025 года увеличилась более чем на 15%

2025-08-06 10:49
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года Приволжская железная дорога перевезла 154,3 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ по всем видам сообщения, что на 15,4% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Число груженых контейнеров увеличилось на 18,5% и достигло 140,2 тыс. ДФЭ (перевезено 1,6 млн тонн грузов, +23,7%), включая:

  • химикаты и соду – 33,8 тыс. ДФЭ (+22,9% к январю – июлю 2024 года);
  • метизы – 23,6 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,8 раза);
  • промтовары народного потребления – 22,7 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза);
  • машины, станки и двигатели – 13,6 тыс. ДФЭ (+36,2%);
  • продукты питания – 6,2 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,5 раза).
  • бумагу – 6,1 тыс. ДФЭ (увеличение – в 2,2 раза).

Также отмечается значительное увеличение в перевозке строительных материалов, цветных металлов, металлоконструкций, огнеупоров и лесоматериалов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

