Движение по второй дорожке на участке Могот – Рихард Зорге в Амурском регионе было запущено РЖД.

2025-08-06 10:45
Современная инфраструктура была создана на малом БАМе, между Нерюнгри и Тындой. Этим маршрутом транспортируется сырье из Якутии к дальневосточным портам.

Участок находится в точке слияния двух рек - Лапри и Могот. Для защиты железнодорожного пути от наводнений были оборудованы дренажные каналы, восстановлено 6 водопропускных труб, построено 6 мостов. В общей сложности было переработано более 800 тыс. м³ земли.

В процессе строительства двухпутной вставки было уложено 13,3 км железнодорожного пути и 3 стрелочных перевода. Вечную мерзлоту под путем покрыли охлаждающим каменным слоем, чтобы земля оставалась холодной летом.

Для защиты путей от обвалов камней, на склонах холмов было установлено около 20 тыс. м² защитных сеток.

