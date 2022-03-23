Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится 26-27 марта в связи с подготовкой инфраструктуры к запуску новой линии в Шереметьево

2022-03-23 10:19
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД и аэроэкспрессов изменится 26-27 марта в связи с подготовкой системы управления движения поездов в автоматическом режиме на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево к запуску новой железнодорожной ветви между Южным и Северным терминалами. В частности, железнодорожники установят цифровую систему управления движением поездов на станции Аэропорт Шереметьево, что позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики.

Работы проводятся в рамках инвестиционной программы ОАО «ЖД», в ходе реализации которой была возведена двухпутная железнодорожная линия длиной в 4,2 км, включающая 2 железнодорожные эстакады в 600 и 1400 м, а также вокзальный терминальный комплекс. В апреле планируется открыть движение на новой линии.

Технологическое «окно» продолжительностью 24 часа назначено с 01:00 26 марта до 01:00 27 марта на выходные дни, чтобы сохранить объемы движения в будни. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов, МЦД-1, а также аэроэкспрессов. Ряд поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика, у нескольких поездов изменится время отправления или прибытия и количество остановок на маршруте.

По информации перевозчика, 26 марта не будет движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Добраться в аэропорт можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Для удобства пассажиров автобусы будут отправляться чаще – каждые 15 минут. Поездка в аэропорт займет 20 минут по платной трассе. Несколько рейсов аэроэкспрессов также будут отменены поздним вечером 25 марта и ранним утром 27 марта. Подробное расписание – на сайте перевозчика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

