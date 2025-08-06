Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На вокзале столицы Хакасии запустили экспозицию, которая посвящена 60-летнему юбилею «Трассы мужества» Абакан – Тайшет.

2025-08-06 10:19
На вокзале столицы Хакасии запустили экспозицию, которая посвящена 60-летнему юбилею «Трассы мужества» Абакан – Тайшет.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзале города Абакан, принадлежащем Красноярской железной дороге, была организована фотовыставка, посвященная юбилею знаменитой «Трассы мужества» Абакан – Тайшет. Экспозиция отмечает 60-летие окончания строительства этого объекта.

Строительство «Трассы мужества» Абакан – Тайшет началось в 1959 году и проходило в ускоренном режиме: более 35 тыс. комсомольцев из разных уголков Советского Союза – работники железной дороги, проходчики, мостостроители, метростроители, шахтеры, монтажники, энергетики, военные строители – участвовали в прокладке железнодорожного пути в сложных условиях.

Трасса проходит через горные массивы Абаканского хребта и Восточного Саяна, непроходимую тайгу, степи и горные реки. Для создания нового железнодорожного маршрута в Южной Сибири строители построили 725 инженерных сооружений, включая 9 тоннелей общей длиной почти 10 км и несколько виадуков над ущельями Саян. Один из них – Козинский – был проложен над пропастью глубиной 65 м. В то время он был самым высоким в стране. Впервые в истории железнодорожного строительства уникальная «Трасса мужества» была проложена одновременно с электрификацией.

Линия длиной 650 км стала последним звеном Южно-Сибирской магистрали, соединив Хакасию, юг Красноярского края и Иркутскую область и связав восток и запад страны, став сибирским аналогом Транссиба.

Фотовыставка, посвященная одному из самых масштабных и важных железнодорожных проектов XX века, – это графическое повествование о трудовом подвиге, основанное на редких фотографиях времен Всесоюзной комсомольской стройки из архивов Музея истории КрасЖД.

Все пассажиры и посетители вокзала могут ознакомиться с экспозицией. Вход бесплатный, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

