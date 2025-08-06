Современная электричка "Финист" будет перевозить посетителей и участников Башкирского фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамак.

Для удобства посетителей фестиваля "Купец 2.0", который состоится в Стерлитамаке с 8 по 10 августа 2025 года, было организовано движение поезда "Финист" по маршруту Уфа - Кумертау - Оренбург. Расписание движения следующее:
Время указано местное.
Для максимального комфорта посетителей и участников мероприятия, организаторы предложили возможность пересадки с "Финиста" на автобус или троллейбус.
Куйбышевская железная дорога рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать свою поездку. Это можно сделать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".
Также, в Республике Башкортостан пассажиры, приобретающие билеты через мобильное приложение, получат гарантированную скидку до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.