Современная электричка "Финист" будет перевозить посетителей и участников Башкирского фестиваля "Купец 2.0" в Стерлитамак.

2025-08-06 10:01
Современная электричка
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для удобства посетителей фестиваля "Купец 2.0", который состоится в Стерлитамаке с 8 по 10 августа 2025 года, было организовано движение поезда "Финист" по маршруту Уфа - Кумертау - Оренбург. Расписание движения следующее:

  • № 7439 Уфа (отправление 07:43) – Стерлитамак (прибытие 09:55);
  • № 7444 Стерлитамак (отправление 19:13) – Уфа (прибытие 21:30).

Время указано местное.

Для максимального комфорта посетителей и участников мероприятия, организаторы предложили возможность пересадки с "Финиста" на автобус или троллейбус.

Куйбышевская железная дорога рекомендует пассажирам заблаговременно ознакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы спланировать свою поездку. Это можно сделать в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Также, в Республике Башкортостан пассажиры, приобретающие билеты через мобильное приложение, получат гарантированную скидку до 15% от стоимости проезда, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

