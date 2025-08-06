Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года на Забайкальской железной дороге обнаружено 56 незаконных пересечений железнодорожных путей.

2025-08-06 09:36
В первой половине 2025 года на Забайкальской железной дороге обнаружено 56 незаконных пересечений железнодорожных путей.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Забайкальской железной дороги активно занимаются обнаружением и устранением незаконных проходов через железнодорожные пути. На данный момент на территории магистрали обнаружено 56 таких мест. Наибольшее количество незаконных проходов находится в муниципальных округах Сковородинский (11 мест), Благовещенский (8) в Амурской области, а также Могочинский и Карымский (по 5) в Забайкальском крае.

Для устранения незаконных проходов работники ЗабЖД восстанавливают ограждения, создают искусственные препятствия в виде рвов, насыпей и устанавливают бетонные блоки. Кроме того, устанавливаются предупреждающие знаки и плакаты.

С начала 2025 года на пешеходных переходах было установлено 68 знаков безопасности и 25 плакатов. На территории железнодорожной зоны на площади 69 га был вырублен кустарник. Было отремонтировано 174 м пешеходных переходов.

В 2024 году на магистрали было устранено 27 незаконных проходов через пути в пределах станций. Всего в прошлом году было обнаружено 83 незаконных места пересечения железнодорожных путей.

ЗабЖД напоминает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, нарушение правил нахождения на железнодорожных путях может привести к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток.

Не забывайте, что переход железнодорожных путей в неопределенных местах может привести к серьезным травмам и смерти. Не позволяйте детям находиться без присмотра в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru