В первой половине 2025 года на Забайкальской железной дороге обнаружено 56 незаконных пересечений железнодорожных путей.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники Забайкальской железной дороги активно занимаются обнаружением и устранением незаконных проходов через железнодорожные пути. На данный момент на территории магистрали обнаружено 56 таких мест. Наибольшее количество незаконных проходов находится в муниципальных округах Сковородинский (11 мест), Благовещенский (8) в Амурской области, а также Могочинский и Карымский (по 5) в Забайкальском крае.

Для устранения незаконных проходов работники ЗабЖД восстанавливают ограждения, создают искусственные препятствия в виде рвов, насыпей и устанавливают бетонные блоки. Кроме того, устанавливаются предупреждающие знаки и плакаты.

С начала 2025 года на пешеходных переходах было установлено 68 знаков безопасности и 25 плакатов. На территории железнодорожной зоны на площади 69 га был вырублен кустарник. Было отремонтировано 174 м пешеходных переходов.

В 2024 году на магистрали было устранено 27 незаконных проходов через пути в пределах станций. Всего в прошлом году было обнаружено 83 незаконных места пересечения железнодорожных путей.

ЗабЖД напоминает, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, нарушение правил нахождения на железнодорожных путях может привести к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 2 тыс. рублей или административного ареста до 15 суток.

Не забывайте, что переход железнодорожных путей в неопределенных местах может привести к серьезным травмам и смерти. Не позволяйте детям находиться без присмотра в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.