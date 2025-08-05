В июльском месяце 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной магистрали было отправлено 3,5 миллиона путешественников.

13:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июле 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железнодорожной сети было отправлено 3,5 млн пассажиров, что на 2,2% превышает показатель за тот же период предыдущего года. Из этого числа 2,6 млн пассажиров (+2,3%) отправились в пригородные направления, а 0,9 млн (+2%) - в дальние. Общий пассажиропоток в июле 2025 года достиг 960 млн пасс.-км, что на 3,4% больше, чем в июле 2024 года.

За период с января по июль 2025 года со станций и вокзалов Свердловской железной дороги было отправлено 19,7 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за тот же период в 2024 году. Из них 14,7 млн (+2,6%) отправились в пригородные направления, а 5 млн (+1,5%) - в дальние. С начала 2025 года общий пассажиропоток по Свердловской железной дороге увеличился на 2,2% и составил 5,2 млрд пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.