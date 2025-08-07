Транспортировка контейнеров по Горьковской железной дороге в период с января по июль 2025 года увеличилась на 7,2%

15:11

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено около 112,1 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 7,2% больше, чем в тот же период предыдущего года. Из них примерно 60,5 тыс. ДФЭ (+24,5%) было отправлено на экспорт, а в рамках внутренних перевозок - 51,6 тыс. ДФЭ (-7,8%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 17,2% и достигло около 73,3 тыс. ДФЭ (перевезено примерно 1,2 млн тонн, + 6,8%), включая: