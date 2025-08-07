В сентябре 2025 года запланированы дополнительные рейсы по маршруту Казань – Москва.

12:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В сентябре 2025 года, во время пикового спроса, запланированы дополнительные рейсы дальнего следования поездов № 273/274 и № 205/206 на маршруте Казань – Москва.

«Мы проводим анализ пассажирских потоков по разным направлениям. Поезда, следующие между столицей Татарстана и Москвой, являются одними из наиболее востребованных на железнодорожной сети. Велик спрос на путешествия между этими городами не только летом, но и в сентябре», – заявил глава ГЖД Сергей Дорофеевский.

Так, поезд № 273/274 Казань – Москва отправится из Казани 4 и 6 сентября в 16:30, прибыв в Москву на следующий день в 05:30. В обратном направлении состав отправится из Москвы 5 и 7 сентября в 16:15, прибыв в Казань на следующий день в 05:05. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром и других.

Поезд № 205 Казань – Москва отправится из Казани 11 и 13 сентября в 23:30 и прибудет в Москву на следующий день в 15:17. В обратном направлении состав № 206 Москва – Казань отправится 13 сентября в 01:13, прибыв в Казань в 13:48 того же дня, а также 14 сентября в 21:20, прибыв в Казань на следующий день в 13:00. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Канаш, Арзамас 2, Муром и других.

Отметим, что между городами продолжают курсировать фирменные поезда № 1/2 «Премиум» и № 23/24 «Москва – Казань», круглогодичные поезда № 147/148 и № 149/150. В определенные даты отправляется двухэтажный поезд № 271/272.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных вокзалов.

На официальном веб-сайте ОАО «РЖД» и через Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по номеру 8 (800) 775-00-00 (бесплатный звонок из любого региона России) можно получить всю необходимую информацию о правилах оформления билетов и расписании движения поездов, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.