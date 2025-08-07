Регулярное движение пассажирских поездов на отрезке между Величковкой и Ангелинской в Краснодарском крае продолжается без изменений.

11:33

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Сотрудники железной дороги восстановили работу контактной сети и обеспечили нормальное функционирование пассажирских поездов, которое было нарушено из-за падения осколков беспилотника на этом участке, без каких-либо ограничений в обе стороны.

Поезда, которые ранее имели задержки, были включены в расписание или прибыли на конечные станции.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД 8 (800) 775-00-00, как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.