Изменения в графике движения пригородных поездов по Рижскому и Курскому направлениям Московской железной дороги ожидаются на ближайшие выходные.

2025-08-07 09:42
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ближайшие выходные изменится график движения некоторых пригородных поездов Рижского и Курского направлений Московской железной дороги, включая МЦД-2, из-за проведения работ по замене двух стрелочных переводов на станции Тушино в Москве.

Технические "окна" запланированы на 9-10 августа с 00:20 до 10:20, в течение которых движение поездов на участке Подмосковная – Павшино будет осуществляться в реверсивном режиме.

Мы хотим обратить внимание пассажиров на то, что в график движения были внесены значительные изменения. В частности, у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия. Некоторые поезда МЦД-2 будут следовать до Тушино и Курского вокзала и обратно. Некоторые поезда временно будут исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к проводимым работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике движения пригородных поездов. Это можно сделать на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

