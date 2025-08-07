Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железной дороге с января по июль текущего года достигла 339,5 тыс. ДФЭ.
За период с января по июль 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 339,5 тыс. ДФЭ груженых контейнеров, что на 5,4% меньше, чем в предыдущем году. Общий вес перевезенных грузов составил 7,9 млн тонн, что на 1,9% меньше предыдущего года. В частности:
152 тыс. ДФЭ химических и минеральных удобрений (-6,2%);
46,4 тыс. ДФЭ бумаги (+2,9%);
31,1 тыс. ДФЭ лесных грузов (+28,4%);
10 тыс. ДФЭ автомобилей и комплектующих (-43,6%);
12,6 тыс. ДФЭ цветной руды и серного сырья (-9,3%);
13,1 тыс. ДФЭ химикатов и соды (+4,4%);
10,3 тыс. ДФЭ строительных грузов (-24,6%);
7 тыс. ДФЭ цветных металлов (увеличение в 1,7 раза);
5,8 тыс. ДФЭ нефти и нефтепродуктов (-44,1%);
2,3 тыс. ДФЭ промышленных товаров (-23,6%);
2,3 тыс. ДФЭ промышленного сырья и формовочных материалов (-27,4%);
3,4 тыс. ДФЭ картофеля, овощей и фруктов (-3,2%).
В первой половине 2025 года Октябрьская железная дорога перевезла 659 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,9% меньше, чем в тот же период прошлого года. Внутренние перевозки составили 240 тыс. ДФЭ, что на 15,8% меньше, по данным службы корпоративных коммуникаций ОЖД.
