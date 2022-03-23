Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

1 апреля «Ласточка» начнет летать в Башкирии

2022-03-23 10:12
1 апреля «Ласточка» начнет летать в Башкирии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Для повышения транспортной доступности населения и качества обслуживания пассажиров холдинг «ЖД» продолжает расширять маршрутную сеть поездов «Ласточка». Так, 1 апреля планируется запуск электропоезда «Ласточка» в Республике Башкортостан.

«Ласточка» заменит электропоезд серии ЭП2Д, курсирующий по маршруту пригородного поезда «Западный экспресс» Уфа – Приютово. Этот маршрут, открытый 31 января текущего года, пользуется большой популярностью у пассажиров: с начала эксплуатации им воспользовались более 12 тыс. человек.

Время «Ласточки» в пути на маршруте Уфа – Приютово будет составлять 2 часа 55 минут (сейчас – от 3 до 4 часов). Остановки предусмотрены на станциях Дема, Алкино, Чишмы-1, Шингак-Куль, Давлеканово, Раевка, Шафраново, Аксеново и Аксаково. В ближайшее время будет проработана возможность продления маршрута до станции Абдулино (Оренбургская область).

Согласно правилам оформления проездных документов на скорые пригородные поезда с предоставлением мест, приобрести билеты на новые «Ласточки» можно не более чем за 10 дней до отправления поезда. Билеты будут доступны к покупке в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» и в кассах пригородного сообщения. Стоимость проезда на «Ласточке» от Уфы до Приютово будет составлять 535 рублей. Будут действовать все федеральные льготы и скидки для учащихся – студентов (дневных высших и средних специальных заведений) и школьников (включая обучающихся в школах-интернатах и других приравненных к ним учебных заведениях).

