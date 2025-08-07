Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Руководитель Красноярского региона и главный медицинский специалист ОАО «РЖД» осмотрели медицинский поезд «Святитель Лука».

2025-08-07 09:28
В городе Красноярске глава региона Михаил Котюков и руководитель медицинского отдела ОАО «РЖД» Елена Жидкова посетили медицинский поезд Красноярской железной дороги.

Мобильный консультационно-диагностический центр «Доктор Войно-Ясенецкий (Святитель Лука)» является результатом совместной социальной инициативы ОАО «РЖД» и Красноярского края. С 2007 года этот состав обслуживает удаленные станции региона.

Михаил Котюков и Елена Жидкова выразили благодарность медицинскому персоналу поезда за их работу, самоотверженность и преданность своему делу.

«Мы гордимся этим проектом. Наш медицинский поезд ожидают в городах и населенных пунктах Красноярского края. В консультационно-диагностическом центре есть современное оборудование, которое позволяет квалифицированным специалистам оказывать необходимую помощь жителям края», - отметил Михаил Котюков.

С начала реализации проекта врачи, являющиеся лучшими специалистами красноярской клинической больницы «РЖД-Медицина», приняли более 250 тыс. пациентов из отдаленных населенных пунктов. Более 12 тыс. из них были направлены на дальнейшее лечение.

«Каждый из вас выполняет важную роль врача, о которой говорил известный хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий: помогать всем без исключения. Каждая ваша поездка – это долгое отсутствие дома, тяжелая работа и служение людям. Благодарю вас за ваш вклад в здравоохранение Сибирских регионов», - заявила Елена Жидкова.

Руководитель региона и директор медицинского отдела ОАО «РЖД» обсудили планы по дальнейшему обновлению медицинского оборудования мобильной поликлиники. Они также рассмотрели возможность расширения участия Клинической больницы «РЖД-Медицина» в Красноярске и всех ее подразделений в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

