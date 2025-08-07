О расписании движения железнодорожного транспорта в Краснодарском регионе

09:05

В 05:12 7 августа произошло отключение электроснабжения в контактной сети из-за падения осколков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км).

Пострадавших в результате происшествия нет.

Временно, пока ведутся восстановительные работы, движение осуществляется на тепловозной тяге.

Сейчас в пути задерживаются 7 пассажирских поездов:

№ 289 Екатеринбург – Анапа;

№ 11 Москва – Анапа;

№ 121 Санкт-Петербург – Новороссийск;

№ 473 Смоленск – Симферополь;

№ 97 Москва – Симферополь;

№ 507 Ижевск – Новороссийск;

№ 255 Сосногорск – Анапа.

Задержка может достигать до 3 часов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.