О расписании движения железнодорожного транспорта в Краснодарском регионе

2025-08-07 09:05
В 05:12 7 августа произошло отключение электроснабжения в контактной сети из-за падения осколков БПЛА на участке между станциями Величковка и Ангелинская (линия Тимашевская – Разъезд 9 км).

Пострадавших в результате происшествия нет.

Временно, пока ведутся восстановительные работы, движение осуществляется на тепловозной тяге.

Сейчас в пути задерживаются 7 пассажирских поездов:

  • № 289 Екатеринбург – Анапа;
  • № 11 Москва – Анапа;
  • № 121 Санкт-Петербург – Новороссийск;
  • № 473 Смоленск – Симферополь;
  • № 97 Москва – Симферополь;
  • № 507 Ижевск – Новороссийск;
  • № 255 Сосногорск – Анапа.

Задержка может достигать до 3 часов.

Дополнительную информацию о движении поездов можно найти в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на веб-сайте РЖД, а также по телефону службы поддержки клиентов РЖД: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из любой точки России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.

