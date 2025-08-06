На железнодорожной линии Красноярска за период с января по июль 2025 года было транспортировано 4,5 миллиона пассажиров.

10:27

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Согласно оперативной информации, в течение 7 месяцев 2025 года с вокзалов и станций КрасЖД было отправлено в путешествия 4,5 млн пассажиров, что равносильно показателям за аналогичный период предыдущего года. В частности, число отправленных пассажиров в пригородных поездах достигло 3,5 млн человек (+0,4%), в поездах дальнего следования – 1 млн человек (-0,8%).

Общий пассажиропоток на КрасЖД за период с января по июль 2025 года составил 1,2 млрд пасс.-км.

В июле текущего года с вокзалов и станций железнодорожной сети было отправлено 877 тыс. пассажиров, из которых в пригородных поездах – 686,4 тыс., в поездах дальнего следования – 190,3 тыс.

Пассажиропоток в июле достиг 250 млн пасс.-км, как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.