Временно Ладожский вокзал в Санкт-Петербурге будет принимать поезда, следующие из Нижнего Новгорода и Казани.

2025-08-08 14:41
Временное изменение маршрута поездов из Нижнего Новгорода и Казани предусмотрено на август-сентябрь 2025 года. Вместо Московского вокзала, они будут прибывать и отправляться с Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге. Это связано с планируемыми работами по реконструкции станции Санкт-Петербург-Главный.

Изменения затронут следующие фирменные поезда:

  • № 59/60 «Волга» Нижний Новгород – Санкт-Петербург, отправляющийся из Нижнего Новгорода с 21 августа по 15 сентября, а из Санкт-Петербурга – с 22 августа по 16 сентября;
  • № 133/134 «Поволжье» Казань – Санкт-Петербург, отправляющийся из Казани с 21 августа по 15 сентября, а из Санкт-Петербурга – с 23 августа по 17 сентября.

Билеты можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах покупки билетов и расписании движения поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» и по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ГЖД.

