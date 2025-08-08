С 8-го до 26-го августа будет временное изменение в графике движения поездов на маршруте Новокузнецк – Новосибирск-Главный.

13:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Время отправления и прибытия скоростного поезда № 857/858, следующего по маршруту Новокузнецк – Новосибирск-Главный, будет изменено с 8 по 26 августа 2025 года. Причина - плановые работы по ремонту железнодорожного пути в Кемеровской области. Изменение в расписании составит от 6 до 9 минут.

Период с 8 по 16 августа:

№ 857 Новокузнецк – Новосибирск-Главный: отправление в 07:05 (без изменений), прибытие в 13:14 (опоздание на 9 минут);

№ 858 Новосибирск-Главный – Новокузнецк: отправление в 15:11 (без изменений), прибытие в 21:28 (опоздание на 6 минут).

Период с 17 по 26 августа:

№ 857 Новокузнецк – Новосибирск-Главный: отправление в 7:05 (без изменений), прибытие в 13:14 (опоздание на 9 минут);

№ 858 Новосибирск-Главный – Новокузнецк: отправление в 15:11 (без изменений), прибытие в 21:31 (опоздание на 9 минут).

Все указанные времена - местные.

Детальную информацию о расписании можно найти на веб-сайте пригородной компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», в кассах железнодорожного вокзала или по телефону 8 (800) 700-25-01 (звонок бесплатный), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Скорый поезд №857/858 Новокузнецк – Новосибирск-Главный ходит каждый день, кроме среды. Вагоны 1, 2 и 3 классов обслуживания включены в состав. Пассажирам доступны зарядные устройства, а также кафе с ассортиментом снеков и горячими и прохладительными напитками.