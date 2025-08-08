С января по июль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,3%
2025-08-0812:44
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по июль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 282,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,3% превышает показатели за тот же период 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 147,5 тыс. ДФЭ (-0,7%), а в рамках экспортных - 135 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,3 раза).
Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 13,4% и достигло 207,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,7 млн тонн грузов, +12%), включая:
химикаты и соду – 71,8 тыс. ДФЭ (-1,9% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
химические и минеральные удобрения – 23,4 тыс. (увеличение – в 4,5 раза);
лесоматериалы – 21,8 тыс. (+5,7%);
нефть и нефтепродукты – 18,8 тыс. (-10,9%);
бумагу – 16,4 тыс. (+14%);
черные металлы – 12,9 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
цветные металлы – 10,4 тыс. (увеличение – в 1,4 раза);
зерно – 7 тыс. (-16,2%);
строительные материалы – 7 тыс. (увеличение – в 1,5 раза);
огнеупорные материалы – 4,8 тыс. (-7,6%);
продукты питания – 4,6 тыс. (+18%);
продукты перемола – 3,3 тыс. (+16,4%);
метизы – 3 тыс. (+4,8%), как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.