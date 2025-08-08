С января по июль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 13,3%

12:44

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 282,5 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,3% превышает показатели за тот же период 2024 года. В частности, в рамках внутренних перевозок было отправлено 147,5 тыс. ДФЭ (-0,7%), а в рамках экспортных - 135 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,3 раза).

Общее число груженых контейнеров, отправленных по всем маршрутам, увеличилось на 13,4% и достигло 207,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,7 млн тонн грузов, +12%), включая: