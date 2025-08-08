Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД запустили вторую линию на участке Федосеев – Беленькая на БАМе.

2025-08-08 11:15
РЖД запустили вторую линию на участке Федосеев – Беленькая на БАМе.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Вторая линия была запущена на участке между Федосеевым и Беленькой в Амурской области. Было проложено около 8,5 км железнодорожного пути и 11 стрелочных переводов.

Железнодорожная линия проходит рядом с рекой Тында, пересекая небольшие ручьи. Для предотвращения наводнений были оборудованы дренажные каналы, построено 7 мостов. Всего было переработано более 130 тыс. м³ земли.

Для предотвращения таяния вечной мерзлоты и просадки пути, склоны земляного полотна покрыты охлаждающим каменным насыпью объемом 72 тыс. м³.

Модернизированный участок находится на развязке, соединяющей БАМ и Транссиб. Это ключевой элемент маршрутов, ведущих к границе с Китаем и портам Приморья на Тихом океане.

Улучшение инфраструктуры увеличит пропускную способность линии.

