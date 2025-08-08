В течение двух летних месяцев 2025 года, транспортировка на Малой Горьковской железнодорожной линии увеличилась на 33%.

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В период с июня по июль текущего года Детская железная дорога в Нижнем Новгороде обслужила свыше 10,7 тыс. пассажиров. Это на 33% больше, чем в тот же период предыдущего года, включая около 6,8 тыс. взрослых и приблизительно 4 тыс. детей.

В рамках летней железнодорожной практики 2025 года около 1,5 тыс. учеников ДЖД обслуживают всю инфраструктуру дороги и обеспечивают движение поездов. В каждом рейсе машину управляет молодой железнодорожник под наблюдением опытного наставника.

Кроме того, дети изучают профессии машиниста локомотива, дежурного на станции, проводника и другие. В течение учебного года они прошли обучение по основам железнодорожного дела, включая охрану труда.

Детская железная дорога в Нижнем Новгороде – одна из самых старых детских железных дорог в России, которая в 2024 году отпраздновала свое 85-летие. Она была открыта для движения 8 ноября 1939 года.

Сегодня на Малой Горьковской работают 3 станции: Родина, Пушкино и Счастливая. Поездка занимает примерно 40 минут. На ДЖД также работают кружки технического моделирования, робототехники, спортивный кружок, вокальная студия и студия изобразительного искусства.

Отметим, что Горьковская железная дорога является единственной магистралью в сети ОАО «РЖД», на которой есть 2 постоянно работающие детские железные дороги – в Нижнем Новгороде и Казани, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.