Более 1,4 тыс. подростков получили знания о безопасности на железнодорожных путях благодаря волонтерам Забайкальской железной дороги.

09:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года волонтеры Забайкальской железной дороги организовали 38 мероприятий, целью которых было снижение травматизма в районе движения поездов. В ходе этих акций они обучили 1393 ученика основам безопасности.

55 добровольцев проводили просветительскую работу в средних школах, учебных заведениях дополнительного образования, спортивных клубах и секциях, а также приглашали детей и подростков посетить объекты железнодорожного транспорта.

Сотрудники ЗабЖД использовали различные методы взаимодействия с подростками: информационные занятия, тематические уроки, творческие конкурсы, игры на тему «Азбука железных дорог», викторины, квизы и экскурсии. Волонтеры также сотрудничали с транспортной полицией в ходе рейдов по выявлению посторонних на железнодорожных станциях и перегонах.

Мероприятия, направленные на реализацию одного из ключевых направлений деятельности волонтеров, проводятся регулярно и входят в общую программу ЗабЖД по предотвращению несчастных случаев на производстве.

На сегодняшний день на Забайкальской железной дороге зарегистрировано более 5 тыс. участников волонтерского движения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.