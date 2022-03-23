Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железной дороге действует услуга доставки еды к поезду

2022-03-23 13:11
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской магистрали развивается сервис по доставке еды к поездам. На сегодняшний день такая услуга доступна в 10 городах: Нижний Новгород, Киров, Казань, Чебоксары, Ижевск, Балезино, Сергач, Арзамас, Агрыз и Канаш.

Сделать заказ можно в момент покупки электронного билета на сайте ОАО «ЖД» или в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» в разделе «Личный кабинет», а также в разделе «Оформление услуг к билетам» к ранее приобретенному проездному документу. На столиках в плацкартных, а также на зеркалах купейных, СВ и Люкс вагонов размещены QR-коды для более удобного перехода к оформлению заказа.

С подробной информацией об услуге и перечнем городов, где она предоставляется, можно ознакомиться на сайте ОАО «ЖД» в разделе «Доставка еды к поезду».

География предоставления услуги продолжит расширяться и на других маршрутах поездов дальнего следования. Перечень кафе и ресторанов также будет увеличиваться по мере подключения их к сервису, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

