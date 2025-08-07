Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Российские железные дороги приступили к тестированию контактной сети для первой фазы высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

2025-08-07 17:52
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» приступило к тестированию контактной сети для первого этапа высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Экспериментальный участок расположен на испытательном полигоне АО «ВНИИЖТ» в Щербинке. Здесь проводятся всеобъемлющие исследования, необходимые для подтверждения надежности и безопасности конструкций в процессе эксплуатации.

Экспериментальный участок имеет длину 800 метров. На нем будет проверена совместимость всех элементов контактной сети, их технические характеристики, включая один из основных – натяжение контактного провода. Важно обеспечить бесперебойный контакт токоприемника поезда с проводом при скоростях до 400 км/ч.

В общем, контактная сеть для будущей высокоскоростной магистрали значительно отличается от той, которая сейчас используется на железнодорожной сети страны. Например, все провода на текущих электрифицированных линиях изготовлены из меди, для высокоскоростной магистрали – из более прочной и износостойкой бронзы. К тому же, они на 1,5 раза толще обычных – 150 мм² в сечении, диаметр такого провода около 2 см: чем больше сечение, тем меньше сопротивление, потери мощности, меньше нагревается и провод.

Вместе с элементами контактной сети будут проведены испытания и систем стационарной диагностики. На экспериментальном участке установлены 32 датчика. Они регистрируют различные состояния контактной сети: уровень натяжения, положение в пространстве, температуру и др. В будущем они должны будут определять образование наледи.

Помимо стационарных методов диагностики, на полигоне используют специальную мобильную лабораторию – ВИКС (вагон-лаборатория испытания контактной сети). В нем установлены специальные датчики, тепловизионные камеры. Приборы регистрируют более десятка параметров контактной сети: от геометрии провода (уровень натяжения, наличие провисов) до напряжения. Полученные данные автоматически обрабатываются, анализируются и передаются в центр управления содержанием инфраструктуры.

Корпорация "РЖД" намерена закончить серию тестов весной 2026 года.

