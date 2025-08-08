Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение первых двух месяцев этого года, транспортировка на Детской железнодорожной линии в Казани увеличилась на 20%.

2025-08-08 12:17
В течение первых двух месяцев этого года, транспортировка на Детской железнодорожной линии в Казани увеличилась на 20%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В июне и июле 2025 года детская железная дорога в Казани перевезла 24,6 тысячи пассажиров, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Среди них было более 12,6 тысяч взрослых и свыше 12 тысяч детей.

В рамках летней практики 2025 года ученики детской железной дороги обслуживают всю инфраструктуру и обеспечивают движение поездов. В каждой поездке управление локомотивом осуществляет молодой железнодорожник под наблюдением опытного наставника.

Кроме того, дети изучают профессии машиниста, дежурного на станции, проводника и другие. В течение учебного года они проходили обучение по основам железнодорожного дела, включая охрану труда.

Детская железная дорога в Казани является одной из самых новых: ее открытие состоялось 30 августа 2007 года. На сегодняшний день на дороге функционируют 2 станции - Молодежная и Изумрудная, а также 2 платформы для посадки - Спортивная и Березовая Роща. Поездка по маршруту занимает примерно 30 минут, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru