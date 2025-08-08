В течение первых двух месяцев этого года, транспортировка на Детской железнодорожной линии в Казани увеличилась на 20%.

В июне и июле 2025 года детская железная дорога в Казани перевезла 24,6 тысячи пассажиров, что на 20% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Среди них было более 12,6 тысяч взрослых и свыше 12 тысяч детей.

В рамках летней практики 2025 года ученики детской железной дороги обслуживают всю инфраструктуру и обеспечивают движение поездов. В каждой поездке управление локомотивом осуществляет молодой железнодорожник под наблюдением опытного наставника.

Кроме того, дети изучают профессии машиниста, дежурного на станции, проводника и другие. В течение учебного года они проходили обучение по основам железнодорожного дела, включая охрану труда.

Детская железная дорога в Казани является одной из самых новых: ее открытие состоялось 30 августа 2007 года. На сегодняшний день на дороге функционируют 2 станции - Молодежная и Изумрудная, а также 2 платформы для посадки - Спортивная и Березовая Роща. Поездка по маршруту занимает примерно 30 минут, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.