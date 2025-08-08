С января по июль текущего года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 4,9%

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было перевезено 362,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 4,9% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За эти 7 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 3,4% и достигло 270,2 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 3,5 млн тонн, что на 6,6% больше).

В период с января по июль 2025 года было перевезено: