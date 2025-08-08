С января по июль текущего года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 4,9%
2025-08-0811:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по июль 2025 года на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было перевезено 362,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 4,9% больше, чем за тот же период предыдущего года.
За эти 7 месяцев количество отправленных груженых контейнеров увеличилось на 3,4% и достигло 270,2 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 3,5 млн тонн, что на 6,6% больше).
В период с января по июль 2025 года было перевезено:
лесоматериалов – 63,9 тыс. ДФЭ (снижение на 3,7% по сравнению с январем – июлем 2024 года);
бумаги – 47,1 тыс. (снижение на 0,6%);
метизов – 30,2 тыс. (рост на 8,2%);
цветных металлов – 24,5 тыс. (увеличение в 1,9 раза);
промышленных товаров – 23,3 тыс. (рост на 19,4%);
машин, станков и двигателей – 18,5 тыс. (рост на 20,6%);
автомобилей и комплектующих – 18,3 тыс. (снижение на 42%);
химикатов и соды – 17,5 тыс. (рост на 17,4%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.