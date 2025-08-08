Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Начиная с первого дня осени 2025 года, учащиеся и студенты из Ульяновской области получат возможность использовать льготный тариф для поездок на пригородных поездах.

2025-08-08 09:27
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С первого сентября 2025 года до 15 июня 2026 года учащимся и студентам из Ульяновской области предоставляется скидка 50% на проезд на пригородных поездах. Этой льготой могут воспользоваться ученики образовательных учреждений старше семи лет, а также студенты дневной формы обучения в учреждениях общего и профессионального образования. Льготные билеты можно приобрести в кассах вокзалов или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Отметим, что 50% скидка на проезд на пригородных поездах для учащихся и студентов в Ульяновской области закреплена законодательно и предоставляется каждый год во время учебного года. В регионе функционируют пригородные поезда по шести основным маршрутам: Ульяновск – Инза, Ульяновск – Димитровград, Чуфарово – Инза, Инза – Сызрань, Кузнецк – Сызрань и Ульяновск – Казань. Кроме того, льготным проездом могут воспользоваться и другие категории граждан, которым предоставляется скидка от 50% до 100% в зависимости от типа льготы.

Расписание пригородных поездов доступно на станциях, остановках, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

