В течение семи месяцев 2025 года с станций Юго-Восточной железнодорожной сети было отправлено примерно 1,6 тыс. домашних питомцев без присутствия их хозяев.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июль текущего года 1588 домашних животных проехали по Юго-Восточной железной дороге без присутствия своих хозяев.

Наибольшее количество питомцев было отправлено с вокзалов Воронеж-1 (543), Липецк (327), Белгород (226) и Тамбов (206). Кошки и собаки чаще всего отправлялись в путешествие. Среди наиболее необычных пассажиров были аквариумные рыбы, ящерица, декоративный кролик, мышь, тритон и шиншилла.

Перевозка домашних животных в багажных купе без присутствия хозяев стала возможной на железнодорожной сети России с 2018 года. С тех пор на ЮВЖД было перевезено более 18,9 тыс. питомцев.

Отметим, что к перевозке без хозяев допускаются домашние животные из категорий, которые можно перевозить в поездах дальнего следования. Документы для перевозки оформляются в специализированных багажных кассах ЮВЖД на станциях Воронеж-1, Поворино, Лиски, Россошь, Борисоглебск (Воронежская область), Балашов-Пассажирский (Саратовская область), Белгород, Старый Оскол (Белгородская область), Липецк (Липецкая область), Тамбов-1 и Мичуринск-Уральский (Тамбовская область). Вместе с животным можно отправить документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную и т. д.), поилку, кормушку и корм, игрушку, абсорбент для поддержания чистоты в клетке.

Более подробную информацию можно найти на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Перевозка домашних животных без сопровождения», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.