Новое здание инженерно-железнодорожного лицея Кирова будет принимать студентов.

2025-08-11 16:30
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Кировский инженерно-железнодорожный лицей, расположенный в новом современном пятикорпусном здании, готовится к открытию. Здесь 1,1 тыс. учеников будут изучать основы профессий.

Новый учебный комплекс осмотрели губернатор Кировской области Александр Соколов, заместитель начальника Горьковской магистрали по Кировскому территориальному управлению Алексей Рукавишников, министр образования Кировской области Наталия Бастрикова и другие официальные лица. Будущие первоклассники и их родители также имели возможность ознакомиться с лицеем.

«Инженерно-железнодорожный лицей активно сотрудничает с Горьковской железной дорогой: в учебный процесс лицея включены специализированные предметы, экскурсии на железнодорожные предприятия, прохождение практики на Детской железной дороге в Нижнем Новгороде», – заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

В лицее созданы условия для комфортного обучения будущих железнодорожников. Здесь все оборудовано по последнему слову техники: просторные кабинеты и лаборатории, коворкинг-зоны, 4 спортивных зала и стадион. Установлен и тренажер электровоза серии ЧС-4т для оттачивания навыков будущих машинистов локомотива и их помощников.

«Радует, что сегодня у школьников есть возможность учиться в таких современных школах, где, помимо основных предметов, они могут освоить и железнодорожные профессии. Уверен, что наше сотрудничество с Инженерно-железнодорожным лицеем будет продолжать развиваться и укрепляться», – подчеркнул заместитель начальника Горьковской магистрали по Кировскому территориальному управлению Алексей Рукавишников.

Вспомним, что в 2019 году в ходе выполнения совместного проекта Горьковской железной дороги и муниципалитета города Кирова под названием «Профессионалы будущего» в средней школе № 39 было открыто 7 специализированных железнодорожных классов, где начали учиться 80 учеников.

В 2020 году по решению муниципалитета города Кирова школа была переименована в «Железнодорожный образовательный центр», а в 2023 году учебное учреждение получило статус «Инженерно-железнодорожный лицей – опорная школа ОАО «РЖД».

Целью проекта является привлечение учеников к ранней профессиональной ориентации, повышение престижности железнодорожных специальностей, знакомство с историей развития и формирования железнодорожного транспорта в России. В процессе обучения ученики начиная с пятого класса начинают изучать рабочие железнодорожные профессии: помощник машиниста локомотива, проводник пассажирского вагона, электромонтер контактной сети, монтер пути, осмотрщик-ремонтник вагонов, связист, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

