В июле на сеть РЖД не было направлено для погрузки 2,2 млн тонн угля.

15:45

Согласно обзору Института экономики и развития транспорта, количество угля для экспорта, который не был загружен в соответствии с утвержденными заявками, достигло 1,3 млн тонн (из них 0,9 млн тонн было направлено на восток), а внутренние перевозки составили 900 тыс. тонн.

Прибыльность поставок российского твердого топлива остается на низком уровне, что в основном связано с падением мировых цен и высоким курсом рубля.

В общем, загрузка угля в июле составила 25,3 млн тонн (-3,2% по сравнению с июлем 2024 года), из них 10 млн тонн было направлено на экспорт на восток (+13,4%). В июле через сеть РЖД было отправлено на экспорт 14,7 млн тонн угля (-0,5%).

56% всего угля было отправлено на восток, при этом 84% угля для экспорта на восток было отправлено в инновационных вагонах (с нагрузкой 25 тонн на ось и выше).

Профицит полувагонов составляет 33%: при расчетном количестве полувагонов для выполнения объявленного объема перевозок в июле в 293 тыс. единиц, фактическое количество полувагонов составило 391 тыс. единиц.