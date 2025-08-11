Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В течение семи месяцев 2025 года, гости станций Свердловской железной дороги передали для рециклинга свыше 150 тысяч пластиковых контейнеров и алюминиевых консервных банок.

2025-08-11 15:02
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Специализированные устройства, известные как фандоматы, расположенные на станциях СвЖД и предназначенные для переработки пластиковых бутылок до 2 литров и алюминиевых банок, собрали 156,3 тыс. единиц вторичного сырья с января по июль 2025 года.

Количество пластиковых бутылок, сданных посетителями, увеличилось на 17% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 124,4 тыс. штук. Количество алюминиевых банок, переданных для переработки, осталось на уровне прошлого года: было собрано 31,9 тыс. штук.

Фандомат сканирует штрих-код и автоматически определяет тип тары. Затем сжатое сырье направляется в соответствующий контейнер для отправки на переработку. Впоследствии оно используется для создания новой упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и других полезных предметов. Так, из собранных на станциях СвЖД за 7 месяцев пластиковых бутылок можно произвести около 5 тыс. флисовых свитеров, а из алюминиевых контейнеров - более 70 велосипедов.

Основной вклад в сбор вторичного сырья внесли пользователи на железнодорожных станциях в Нижнем Тагиле (сдано 17,7 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок), Сургуте (17,3 тыс.) и Екатеринбурге (14,3 тыс. единиц сырья).

Фандоматы доступны на 19 станциях СвЖД: в Свердловской области - Екатеринбург, Нижний Тагил, Богданович, Верх-Нейвинск, Егоршино, Первоуральск, Серов, в Пермском крае - Пермь-1, Пермь-2, Верещагино, Левшино, Кунгур, Чусовская, в Тюменской области - Тюмень, Ишим, Тобольск, в ХМАО-Югре - Сургут, Нижневартовск, Пыть-Ях.

В обмен на сданное для переработки вторичное сырье, пользователи фандоматов получают экобонусы, которые могут быть использованы для покупки товаров или услуг у партнерских компаний проекта, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

