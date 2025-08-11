Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

С января по июль текущего года на Горьковской железной дороге двухэтажные поезда перевезли свыше 1,1 млн пассажиров.

2025-08-11 13:13
С января по июль 2025 года более 1,1 млн пассажиров воспользовались услугами двухэтажных поездов, которые курсируют по Горьковской железной дороге. Эти поезда обеспечивают связь между Москвой и городами Ижевск, Йошкар-Ола, Казань и Чебоксары.

За семь месяцев двухэтажными поездами между Москвой и столицей Чувашии воспользовались 381,8 тыс. пассажиров, между Москвой и столицей Удмуртии - 252,6 тыс., между Москвой и столицей Татарстана - 242,9 тыс., а между Москвой и столицей Марий Эл - 227,3 тыс.

Вагоны этих поездов оборудованы современными устройствами для поддержания микроклимата, экологически безопасными туалетами, системами безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств.

Каждый двухэтажный поезд также адаптирован для пассажиров с ограниченными возможностями. В них есть вагон с купе большей площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие устройства для комфортного путешествия. Вся необходимая информация дублируется шрифтом Брайля.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» или по телефону службы поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

