На железнодорожной линии в Красноярске впервые использовали метод укладки резиновой крошки на пешеходных переходах.

2025-08-11 11:39
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Технология была применена при ремонте пешеходного моста на станции Красная Сопка, расположенной в Назаровском районе Красноярского края: старый асфальт на части пролетов и ступенях лестниц был заменен на новое покрытие.

Впервые этот материал был использован на остановке Первомайская в границах Красноярска: одна из пяти лестниц пешеходного моста, ведущего к пассажирской платформе, получила покрытие из резиновой крошки.

Это покрытие обладает отличными амортизационными и противоскользящими свойствами, а также предотвращает образование наледи в зимнее время.

Использование нового материала в условиях сурового сибирского климата направлено на повышение комфорта пешеходов при пересечении железнодорожных путей.

Служба корпоративных коммуникаций КрасЖД сообщила, что после тестирования в ближайший зимний сезон планируется распространить новую технологию на другие пешеходные объекты Красноярской железной дороги.

