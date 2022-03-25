Движение скоростных поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией приостанавливается с 28 марта

В соответствии с уведомлением VR Group Ltd (государственная железнодорожная компания Финляндии), с 28 марта приостанавливается курсирование прямых международных скоростных поездов «Аллегро» между Россией и Финляндией.

Обращаем внимание россиян, находящихся на территории Республики Финляндия, что из Хельсинки в Санкт-Петербург они смогут отправиться на поездах «Аллегро» № 782 и № 786 26 марта, а также на поезде № 784 27 марта.

Из Санкт-Петербурга в Хельсинки 26 марта рейсы сделают поезда «Аллегро» № 781 и № 785 и 27 марта – поезда № 783 и № 784.

О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы можно сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «ЖД»: 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).