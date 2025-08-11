С 11 августа 2025 года произойдут изменения в графике движения некоторых пригородных поездов на Савёловском направлении Московской железнодорожной сети.

10:40

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 августа 2025 года изменится график некоторых пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги. Причина - продолжение работ по улучшению инфраструктуры на участке Дмитров – Савёлово и строительство нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

С 11 по 29 августа в рабочие дни с 09:30 до 14:35 будут проводиться работы на участке Дмитров – Савёлово. В это время движение поездов будет временно приостановлено. В связи с этим в график внесены изменения: время отправления или прибытия изменится у некоторых поездов, некоторые электрички будут следовать по сокращенным маршрутам, 2 поезда исключены из расписания. На участках Дмитров – Лобня и Яхрома – Лобня запланированы по 4 электрички, которые будут курсировать в отдельные дни ремонта.

На строящемся остановочном пункте Петровско-Разумовская технические работы запланированы на 16-17 и 30-31 августа с 23:30 до 05:30. В это время будет временно закрыто движение по 1 пути. Это повлияет на график пригородных поездов, включая МЦД-1 и аэроэкспресс. Некоторые электрички будут следовать раньше или позже по графику, а также по сокращенным маршрутам, некоторые поезда исключены из расписания.

Московская железная дорога просит пассажиров понимающе отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в графике пригородных поездов. Информацию можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД.