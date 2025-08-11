Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской железнодорожной лагере первой женщиной-водителем стала Анастасия Нагорная.

2025-08-11 09:29
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Анастасия Нагорная, женщина-водитель электропоезда, успешно закончила обучение в центре профессионального развития и получила сертификат, подтверждающий ее квалификацию. Она стала первой женщиной на этой должности на Горьковской железной дороге.

В осенний период 2025 года она должна пройти так называемую "обкатку", после которой сможет выполнять свои служебные обязанности в роли водителя электропоезда.

Анастасия Нагорная является выпускницей Кировского филиала Самарского государственного университета путей сообщения, где она получила красный диплом в 2023 году. После окончания учебы она начала работать в моторвагонном депо Киров Горьковской железной дороги и почти месяц провела в роли дублера, совершая поездки в составе опытной локомотивной бригады.

Как отмечает сама Анастасия, она сознательно выбрала эту профессию: сначала работала помощником водителя, а затем решила повысить свою квалификацию.

«Я не думаю, что женщины лучше или хуже справляются с работой помощника водителя или водителя. Мы просто по-разному воспринимаем многие вещи. И это даже положительно: разное видение одной и той же ситуации может помочь принять правильное решение», – говорит Анастасия.

Отметим, что Анастасия Нагорная около двух лет работала помощником водителя электропоезда на маршрутах Киров – Нижний Новгород и Киров – Балезино, как сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

