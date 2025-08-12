Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года, железнодорожные работники из Калининграда устранили 65 незаконных переходов через рельсы.

2025-08-12 16:48
С января по июль 2025 года на территории полигона Калининградской железной дороги было обнаружено и устранено 65 незаконных переходов через рельсы. Вместе с этим были размещены предупредительные знаки и созданы естественные барьеры, чтобы предотвратить доступ людей в зону движения поездов.

В 2024 году на этой же магистрали было уничтожено более 100 незаконных переходов. Постоянная работа по обеспечению безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры привела к снижению числа травм до 3 в первом полугодии 2025 года. В сравнении, за тот же период прошлого года было зафиксировано 5 случаев травм разной степени тяжести. Главной причиной стали нарушения правил пребывания на железнодорожной инфраструктуре и переход через рельсы в не предназначенных для этого местах.

Сотрудники железной дороги настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать правила безопасности при нахождении в зоне движения поездов, сообщает служба корпоративных коммуникаций КЖД.

